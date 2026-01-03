В Ставропольском крае закрыли сезон охоты на дичь
Министерство природных ресурсов Ставропольского края объявило о завершении сезона охоты на боровую и болотно-луговую дичь, серую куропатку и фазана. Об этом сообщила пресс-служба регионального ведомства.
Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ
За нарушение временных ограничений предусмотрена административная ответственность. Инспекторы и общественные помощники проводят проверки в местах обитания указанных видов птиц и животных.
Нарушители могут быть лишены права заниматься охотой на срок до двух лет, предупредили в профильном ведомстве.