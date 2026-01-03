Легковой транспорт пустили по магистрали «Южная-Северная Осетия»

Транскавказская магистраль открыта для движения легкового транспорта в обоих направлениях после ликвидации последствий снежных лавин. Проезд грузовых машин остается запрещенным до особого распоряжения, сообщила пресс-служба МЧС Южной Осетии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Владислав Лоншаков, Коммерсантъ Фото: Владислав Лоншаков, Коммерсантъ

По информации ведомства, дорожные службы полностью расчистили завалы на участках возле населенных пунктов Уанел, Дзомаг, Нижний Рук и Верхний Рук. Работы по устранению последствий стихии продолжаются.

Водителям рекомендуют учитывать зимние условия и следить за прогнозом погоды при планировании поездок.

Транскавказская магистраль является единственной дорогой, связывающей Южную Осетию с Северной Осетией и остальной территорией России. Движение по трассе было закрыто 31 декабря из-за непогоды. 2 января стало известно, что в районе села Уанел сошла серия снежных лавин, полностью перекрывших проезжую часть.

Валентина Любашенко