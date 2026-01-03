В КБР планируют удвоить мощности плодохранилищ к 2030 году

Кабардино-Балкария за год увеличила мощность плодоовощехранилищ на 30 тыс. тонн — до 360 тыс. тонн единовременного хранения, а к 2030 году планирует довести этот показатель до 700 тыс.тонн. Об этом сообщила пресс-служба администрации главы республики.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

По данным ведомства, ежегодный рост валовых сборов плодовых культур требует расширения складских мощностей. Планируется практически удвоить объемы хранения фруктовой продукции в течение следующих пяти лет.

Валентина Любашенко