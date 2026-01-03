Дмитриев прокомментировал заявление Каллас об операции США в Венесуэле

Спецпредставитель президента России Кирилл Дмитриев прокомментировал заявление главы европейской дипломатии Каи Каллас об ударах США по Венесуэле и захвате президента страны Николаса Мадуро. Свой пост господин Дмитриев опубликовал на своей странице в X.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Кирилл Дмитриев

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Кирилл Дмитриев

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«Гренландия следующая? Кая, вероятно, окажет поддержку»,— написал Кирилл Дмитриев.

Сегодня американские военные нанесли удары по столице Венесуэлы Каракасу. Президент США заявил, что Николас Мадуро и его жена Силия Флорес были захвачены и вывезены из страны. По словам Каи Каллас, Евросоюз считает, что президент Венесуэлы «не имел достаточной легитимности», а также призывает к сдержанности.

Против действий США в Венесуэле выступили в том числе Россия, Китай и Франция. Генсекретарь ООН Антониу Гутерриш выразил обеспокоенность ситуацией. Главы Евросовета и Еврокомиссии выступили за мирный переход власти в Венесуэле.

Как Дональд Трамп отчитался о результатах операции в Венесуэле — в материале «Ъ».