Китай «глубоко потрясен» ударами США по Венесуэле и захватом Мадуро

Китай осудил сегодняшние удары США по Венесуэле и захват президента страны Николаса Мадуро с супругой. КНР призывает Соединенные Штаты прекратить посягательства на суверенитет и безопасность других стран.

«Китай глубоко потрясен и решительно осуждает наглое применение Соединенными Штатами военной силы в отношении суверенного государства, как и посягательство на президента страны»,— указано в сообщении внешнеполитического ведомства.

В МИД Китая подчеркнули, что «гегемонистские действия США серьезно нарушают международное право, ущемляют суверенитет Венесуэлы», а также угрожают миру и безопасности стран Латинской Америки и Карибского бассейна. Пекин, как отмечается в заявлении, настаивает, чтобы Вашингтон соблюдал международное право, а также цели и принципы Устава ООН.

Сегодня утром США ударили по столице Венесуэлы. В республике объявлено чрезвычайное положение. Вскоре после ударов президент США Дональд Трамп объявил о захвате Николаса Мадуро, которого вывезли из страны. Россия осудила действия Соединенных Штатов и призвала к освобождению венесуэльского президента.

