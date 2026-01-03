Главы Евросовета и ЕК выступили за мирный переход власти в Венесуэле

Глава Евросовета Антониу Кошта заявил, что Евросоюз выступает за мирную передачу власти в Венесуэле после похищения президента Николаса Мадуро американскими военными. Об этом господин Кошта написал на своей странице в X.

«Европейский союз продолжит поддерживать мирное, демократическое и инклюзивное решение в Венесуэле»,— написал глава Евросовета. ЕС призывает к деэскалации и урегулированию конфликта в полном соответствии с международным правом и принципами, закрепленными в Уставе ООН, сообщил Антониу Кошта.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен написала на своей странице в X, что ЕК выступает за мирный и демократический переход власти в Венесуэле. «Любое решение должно уважать международное право и Устав ООН»,— заявила она.

Сегодня США нанесли удары по столице Венесуэлы Каракасу и захватили Николаса Мадуро вместе с его женой Силией Флорес, которых вывезли из страны. Николасу Мадуро предъявили обвинения в сговоре с целью наркотерроризма, ввоза наркотиков, а также хранении оружия.

В поддержку действий США выступил в том числе президент Аргентины Хавьер Милей. Глава европейской дипломатии Кая Каллас заявила, что Николас Мадуро «не имел достаточной легитимности». В МИД России заявили, что действия США, если они действительно имели место, представляют собой неприемлемое посягательство на суверенитет независимого государства.