Глава МИД Франции осудил захват США Николаса Мадуро и удары по Венесуэле

Военная операция США в Венесуэле, в ходе которой был захвачен президент Николас Мадуро, противоречит принципу неприменения силы, который лежит в основе международного права. Об этом заявил министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро.

«Франция вновь заявляет, что никакое долгосрочное политическое решение не может быть навязано извне и что только суверенные народы определяют свое собственное будущее»,— написал министр на своей странице в X.

Нарушение принципа неприменения силы будет иметь серьезные последствия для глобальной безопасности, которые «не пощадят никого», заявил он. Жан-Ноэль Барро отметил, что Франция подтверждает свою приверженность Уставу ООН.

Сегодня американские военные нанесли масштабный удар по Венесуэле, захватили Николаса Мадуро с его супругой и вывезли их из страны. Президент США Дональд Трамп наблюдал за операцией из своей резиденции Мар-а-Лаго и назвал ее «блестящей». По его словам, Соединенные Штаты примут активное участие в определении будущего Венесуэлы.

Генсекретарь ООН Антониу Гутерриш выразил обеспокоенность ситуацией. Глава Евросовета Антониу Кошта и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен выступили за мирный переход власти в Венесуэле. Россия призвала США освободить Николаса Мадуро и его жену Силию Флорес.

Как Дональд Трамп отчитался о результатах операции в Венесуэле — в материале «Ъ».