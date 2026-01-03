Генсекретарь ООН выразил обеспокоенность ситуацией в Венесуэле

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш глубоко обеспокоен эскалацией ситуации в Венесуэле, кульминацией которой стала сегодняшняя военная операция США. Об этом сообщил пресс-секретарь генсека ООН Стефан Дюжаррик.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Антониу Гутерриш

Фото: Пресс-служба МИД России Антониу Гутерриш

Фото: Пресс-служба МИД России

Операция США имеет потенциально тревожные последствия для Венесуэлы, указано в заявлении. «Вне зависимости от ситуации в Венесуэле эти события создают опасный прецедент. Генеральный секретарь продолжает подчеркивать важность полного уважения — всеми — международного права, включая Устав ООН»,— сообщил господин Дюжаррик. По его словам, Антониу Гутерриш «глубоко обеспокоен тем, что нормы международного права не соблюдаются».

Антониу Гутерриш призывает всех участников процесса в Венесуэле к всестороннему диалогу в полном соответствии с правами человека и верховенством права, сообщил пресс-секретарь.

Сегодня США нанесли удары по столице Венесуэлы Каракасу и захватили президента Николаса Мадуро вместе с его женой Силией Флорес, которых вывезли из страны. Николасу Мадуро американская сторона предъявила обвинения в сговоре с целью наркотерроризма, ввоза наркотиков, а также в хранении оружия.

Глава европейской дипломатии Кая Каллас заявила, что Евросоюз призывает к сдержанности в связи с событиями в Венесуэле и считает, что Николас Мадуро «не имел достаточной легитимности». За мирный переход власти в Венесуэле выступили глава Евросовета Антониу Кошта и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Глава МИД РФ Сергей Лавров провел телефонный разговор с исполнительным вице-президентом Венесуэлы Делси Родригес. Министр выразил «твердую солидарность с народом Венесуэлы» и сообщил, что Россия продолжит поддерживать курс венесуэльского правительства.