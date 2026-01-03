Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Каллас обсудила с Рубио удары по Венесуэле и назвала Мадуро нелегитимным

Евросоюз призывает к сдержанности в связи с событиями в Венесуэле и считает, что президент страны Николас Мадуро «не имел достаточной легитимности». Об этом сообщила глава европейской дипломатии Кая Каллас в социальной сети X после переговоров с госсекретарем США Марко Рубио и послом ЕС в Каракасе.

Фото: Yves Herman / Reuters

Госпожа Каллас добавила, что Евросоюз внимательно следит за ситуацией и ранее неоднократно указывал на недостаточную легитимность Мадуро. «Принципы международного права и Устава ООН должны соблюдаться, мы призываем к сдержанности»,— написала она.

Атака на Венесуэлу и захват Мадуро: власти обвинили США в военной агрессии. Главное

Сегодня США нанесли удары по столице Венесуэлы. Президент Дональд Трамп сообщил о захвате господина Мадуро и его супруги и их вывозе из страны. МИД Венесуэлы потребовал срочного созыва Совета безопасности ООН. Российские власти осудили действия США, назвав их агрессией и нарушением международного права.

Как Дональд Трамп отчитался о результатах операции в Венесуэле — в материале «Ъ».

Венесуэла после атаки США

Ночью в столице Венесуэлы раздались не менее семи взрывов

Не менее 11 объектов подверглись атакам со стороны США

Жителей эвакуировали из зданий, расположенных рядом с президентским дворцом в Каракасе

Президент США Дональд Трамп объявил об успешном проведении операции в Венесуэле, итогом которой стал, как он утверждает, захват президента Николаса Мадуро

Жители Каракаса в районе президентского дворца после того, как в Каракасе были слышны взрывы

Взрывы раздавались в районе штаб-квартиры министерства обороны и генштаба Венесуэлы

Порт Ла-Гуайра в Венесуэле серьезно поврежден в результате ударов США

Жители сообщали об обстреле Каракаса и перестрелках в городе

