Каллас обсудила с Рубио удары по Венесуэле и назвала Мадуро нелегитимным

Евросоюз призывает к сдержанности в связи с событиями в Венесуэле и считает, что президент страны Николас Мадуро «не имел достаточной легитимности». Об этом сообщила глава европейской дипломатии Кая Каллас в социальной сети X после переговоров с госсекретарем США Марко Рубио и послом ЕС в Каракасе.

Фото: Yves Herman / Reuters Кая Каллас

Фото: Yves Herman / Reuters

Госпожа Каллас добавила, что Евросоюз внимательно следит за ситуацией и ранее неоднократно указывал на недостаточную легитимность Мадуро. «Принципы международного права и Устава ООН должны соблюдаться, мы призываем к сдержанности»,— написала она.

Сегодня США нанесли удары по столице Венесуэлы. Президент Дональд Трамп сообщил о захвате господина Мадуро и его супруги и их вывозе из страны. МИД Венесуэлы потребовал срочного созыва Совета безопасности ООН. Российские власти осудили действия США, назвав их агрессией и нарушением международного права.

Как Дональд Трамп отчитался о результатах операции в Венесуэле — в материале «Ъ».