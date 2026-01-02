Главные новости за 2 января. Кавказ

В Ставропольском крае собрали рекордные 10,6 млн т зерна. В регионе вырастили 68 тыс. т овощей открытого грунта — на 4 тыс. т больше предыдущего года.

В Северной Осетии коммунальные службы перешли на усиленный режим работы из-за снегопадов. На маршруты направили свыше 90 единиц спецтехники.

В пяти районах Дагестана из-за сильных снегопадов временно перекрыто движение на восьми участках автомобильных дорог, включая горные перевалы.

В Кисловодске из-за аварий на котельных возникли проблемы с теплоснабжением в двух районах города. Перебои в подаче отопления и горячей воды наблюдались по десяткам адресов и в соцобъектах.

В Черекском районе Кабардино-Балкарии завершили строительство центрального водовода длиной 12,7 км, который обеспечит питьевой водой более 15 тыс. жителей сел Кашхатау, Аушигер и Бабугент.