В Дагестане из-за снегопада перекрыли движение на восьми участках трасс

В пяти районах Дагестана из-за сильных снегопадов временно перекрыто движение на восьми участках автомобильных дорог, включая горные перевалы. Об этом сообщает пресс-служба «Дагестанавтодор».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

В Агульском районе с утра 2 января закрыты две трассы: «Рича — Бедюк» на отрезке с 5-го по 7-й км и «Гоа — Фите» с 3-го по 7-й км. На участках дежурит специализированная техника.

На Бежтинском участке заблокирована магистраль «Тлядал — Бежта — Кидеро» в районе Гинухского перевала с 13-го по 19-й км. Движение остановлено с вечера 1 января. Здесь работают два бульдозера. Планируется также расчистка подъездного пути к селу Нахада от Гунибского шоссе через Вантляшевский перевал.

В Гумбетовском районе с вечера 1 января недоступен участок трассы «Хасавюрт — Тлох» на Харибском перевале с 46-го по 60-й км. На месте дежурят два бульдозера.

В Цунтинском районе перекрыт отрезок дороги «Тлядал — Бежта — Кидеро» в зоне Гинухского перевала с 19-го по 25-й км. Участок заблокирован с вечера 1 января. Здесь дежурят бульдозер и снегоочиститель на базе трактора.

В Тляратинском районе закрыты три маршрута: «Тлярата — Камилух» полностью на 45 км, «Тлярата — Камилух — Кардиб» на 17 км и «Тлярата — Гведыш» на 7 км. Все участки перекрыты с утра 2 января, на каждом дежурит по одному бульдозеру.

Уборочные работы на всех заблокированных участках планируется начать в 14:00 2 января при улучшении погодных условий.

Константин Соловьев