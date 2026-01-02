В Северной Осетии коммунальные службы перешли на усиленный режим из-за снегопадов

В Северной Осетии коммунальные службы перешли на усиленный режим работы из-за снегопадов. Об этом сообщил глава республики Сергей Меняйло в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

С 1 января региональные операторы «ЭРА» и «Чистый город» начали уборку территорий. На маршруты направили свыше 90 единиц спецтехники. В то же время специалисты устраняют обрывы на линиях электропередачи. К ликвидации аварий привлекли 40 бригад — свыше 130 энергетиков и 36 единиц техники.

Кроме того, газовые службы республики проводят плановые проверки: объезжают высокогорные села и контролируют давление в трубопроводах для предотвращения аварийных ситуаций. На базе республиканского водоканала дежурят 22 бригады.

Константин Соловьев