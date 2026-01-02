В Ставропольском крае собрали рекордные 10,6 млн т зерна

В Ставропольском крае собрали в 2025 году рекордные 10,6 млн т зерновых и зернобобовых культур, впервые став лидером России по этому показателю. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Владимиров в своем Telegram-канале.

Увеличилось, кроме того, и производство овощей. В регионе вырастили 68 тыс. т овощей открытого грунта — на 4 тыс. т больше предыдущего года. Картофеля собрали 170 тыс. т, что на 11% превышает прошлогодний показатель.

В тепличных хозяйствах вырастили более 115 тыс. т томатов, огурцов и других культур. Несмотря на весенние заморозки, удался сбор плодов, ягод и винограда, отметил губернатор.

Константин Соловьев