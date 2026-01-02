В Черекском районе КБР завершили строительство водопровода в более чем 12 км

В Черекском районе Кабардино-Балкарии завершили строительство центрального водовода длиной 12,7 км, который обеспечит питьевой водой более 15 тыс. жителей сел Кашхатау, Аушигер и Бабугент. Об этом сообщает пресс-служба администрации главы республики.

Параллельно с прокладкой магистрали подрядчик отремонтировал подъездную дорогу к каптажному сооружению, построил распределительный колодец и накопительную емкость. Кроме того, на объекте простроили техническую дорогу для обслуживания водопроводной инфраструктуры.

Отмечается, что завершена проверка работоспособности оборудования, идут пробные запуски воды. После окончания пусконаладочных работ объект введут в полноценную эксплуатацию.

Константин Соловьев