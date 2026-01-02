Число погибших при атаке ВСУ на Херсонскую область выросло до 27

Российские следователи нашли фрагменты БПЛА на месте атаки ВСУ в Херсонской области, сообщил СКР. По его данным, погибли 27 человек, включая двоих несовершеннолетних, пострадал 31 человек, в том числе пятеро детей.

СКР после атаки возбудил дело о теракте (п. «б» ч. 3 ст. 205 УК РФ). В ходе первоначального осмотра места происшествия изъяты фрагменты нескольких дронов. Следствием назначено более 26 судебных экспертиз.

«В ходе предварительного следствия будут установлены и привлечены к уголовной ответственности все представители вооруженных формирований Украины, причастные к данному преступлению»,— сказано в пресс-релизе СКР.

Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщал, что в новогоднюю ночь три БПЛА ударили по кафе и гостинице на побережье Черного моря в Хорлах. МИД РФ назвал атаку заранее спланированной. Россия потребовала от ООН осудить случившееся.

Подробности ЧП — в материале «Ъ».