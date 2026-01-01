СКР возбудил дело о теракте после атаки ВСУ на Херсонскую область

Следственный комитет РФ возбудил дело о теракте (ст. 205 УК РФ) по факту гибели более 20 человек в Херсонской области из-за атаки ВСУ. В СКР добавили, что устанавливают лиц, причастных к теракту.

Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что в новогоднюю ночь три БПЛА ударили по кафе и гостинице на побережье Черного моря в Хорлах. В результате погибли 24 человека, пострадали свыше 50. На месте возник пожар, его потушили только под утро. В пресс-службе губернатора рассказали, что в числе госпитализированных — пятеро детей.