МИД РФ назвал атаку БПЛА в Херсонской области заранее спланированной

Атака БПЛА в Хорлах Херсонской области, где в ночь на 1 января погибли более 20 человек, не была случайной. Об этом заявили в МИД РФ.

«Нет сомнений, что атака была спланирована заранее», — считают в ведомстве. Там добавили, что дроны «целенаправленно били по месту скопления мирных граждан». МИД также подчеркнул, что люди в тот момент отмечали праздник.

Губернатор области Владимир Сальдо также сообщил о спланированном характере произошедшего и сообщил, что подозревает в причастности британские спецслужбы. Он добавил, что БПЛА ударили по гостинице и кафе во время новогодней речи Владимира Путина.