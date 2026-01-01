Атака ВСУ на Херсонскую область. Главное

В новогоднюю ночь ВСУ нанесли удар по кафе и гостинице на побережье Черного моря в селе Хорлы Херсонской области. Погибли 24 человека, 29 пострадали. Власти региона объявили 2 и 3 января днями траура. Главное — в подборке «Ъ».

Фото: Официальный Telegram-канал Губернатора Херсонской области