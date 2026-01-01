обновлено 16:02
Атака ВСУ на Херсонскую область. Главное
При ударе БПЛА по кафе и гостинице в Хорлах погибли 24 человека
В новогоднюю ночь ВСУ нанесли удар по кафе и гостинице на побережье Черного моря в селе Хорлы Херсонской области. Погибли 24 человека, 29 пострадали. Власти региона объявили 2 и 3 января днями траура. Главное — в подборке «Ъ».
Фото: Официальный Telegram-канал Губернатора Херсонской области
- Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что в новогоднюю ночь три БПЛА ударили по кафе и гостинице на побережье Черного моря в Хорлах.
- Удар ВСУ по Хорлам был нанесен во время новогодней речи Путина.
- По последним данным, в результате ударов погибли 24 человека, 29 пострадали.
- По словам губернатора, один из беспилотников был с зажигательной смесью, многие жертвы сгорели заживо. Возникший на месте ЧП пожар потушили только под утро.
- Площадь пожара составила 500 кв. м, сообщил ТАСС пресс-секретарь губернатора Владимир Василенко.
- Тела погибших «практически полностью сгорели», заявил губернатор региона Владимир Сальдо. По его словам, это затрудняет идентификацию.
- В больницах Херсонской области и Крыма находятся 13 пострадавших, среди них двое детей. По словам губернатора региона, в больницах находятся 19 пострадавших.
- 2 и 3 января в Херсонской области объявлены днями траура.
- В МИД РФ заявили, что «атака ВСУ была спланирована заранее, БПЛА целенаправленно били по месту скопления мирных граждан».
- Губернатор Сальдо в комментарии «РИА Новости» заявил, что не исключает «причастность английских и европейских спецслужб к организации этого преступления».
- Следственный комитет РФ возбудил дело о теракте (ст. 205 УК РФ) по факту гибели мирных жителей. В СКР добавили, что устанавливают лиц, причастных к теракту.