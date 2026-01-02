Россия потребовала от Управления ООН по правам человека осудить атаку ВСУ в Хорлах

Постпред России при ООН и других международных организациях в Женеве Геннадий Гатилов потребовал от Верховного комиссара ООН по правам человека Фолькера Тюрка и возглавляемого им ведомства в кратчайшие сроки публично осудить атаку ВСУ в Хорлах Херсонской области. Замалчивание трагедии будет равносильно пособничеству и соучастию, заявил он.

Господин Гатилов выразил соболезнования родным и близким погибших при атаке. Также он решительно осудил действия украинской армии, которые, по заявлению российских властей, привели к гибели 24 человек, включая детей. Заявление дипломата выложено в Telegram-канале постпредства.

Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо накануне заявлял, что беспилотники ВСУ в новогоднюю ночь нанесли удар по побережью Черного моря в селе Хорлы Херсонской области. СКР возбудил уголовное дело по статье о теракте. Власти региона объявили 2 и 3 января днями траура. Вечером 1 января был опубликован первый список погибших при атаке ВСУ.