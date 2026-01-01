Минобороны передало США данные БПЛА, летевшего на резиденцию Путина

Материалы с расшифрованными данными маршрутизации и контроллер БПЛА, сбитого ПВО 29 декабря над Новгородской областью, переданы представителю военного атташе при посольстве США в Москве. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Фото: Telegram канал Минобороны России Фото: Telegram канал Минобороны России Следующая фотография 1 / 2 Фото: Telegram канал Минобороны России Фото: Telegram канал Минобороны России

Ранее в ведомстве заявили о проведении экспертизы блока навигационной системы одного из дронов, задействованных в атаке. Согласно пресс-релизу, российским спецслужбам удалось извлечь загруженный в БПЛА файл с полетным заданием. Его расшифровка, по данным Минобороны, показала, что целью атаки был один из объектов резиденции президента России в Новгородской области.

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что атака была осуществлена в ночь на 29 декабря. 31 декабря Минобороны продемонстрировало обломки беспилотников. По данным российской стороны, всего в атаке было задействовано 91 устройство, и все они были сбиты. The Wall Street Journal сообщила, что ЦРУ не поверило заявлениям российской стороны об атаке на резиденцию Владимира Путина.

Подробности об атаке от Минобороны — в материале «Ъ».