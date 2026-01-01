Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Минобороны передаст США расшифровку данных БПЛА, атаковавшего резиденцию Путина

МО: целью атаки БПЛА был один из объектов в резиденции Путина

Минобороны РФ заявило, что провело экспертизу блока навигационной системы одного из дронов, задействованных в атаке в Новгородской области. Ведомство пообещало передать полученные данные США.

Сбитый беспилотник, летевший на резиденцию Владимира Путина в Новгородской области

Сбитый беспилотник, летевший на резиденцию Владимира Путина в Новгородской области

Фото: Telegram канал Минобороны России

Сбитый беспилотник, летевший на резиденцию Владимира Путина в Новгородской области

Фото: Telegram канал Минобороны России

Согласно пресс-релизу министерства, представителям российских спецслужб удалось извлечь загруженный в БПЛА файл с полетным заданием. Расшифровка показала, что целью атаки был один из объектов резиденции президента России в Новгородской области, сказали в Минобороны.

Минобороны России раскрыло детали отражения атаки БПЛА на резиденцию Путина. Главное

Читать далее

«Данные материалы по установленным каналам будут переданы американской стороне»,— добавили в российском ведомстве.

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что атака была осуществлена ночью 29 декабря. 31 декабря Минобороны РФ показало обломки БПЛА. По данным российской стороны, в атаке был задействован 91 дрон, их все сбили. The Wall Street Journal сообщила, что ЦРУ не поверило заявлениям России об атаке на резиденцию Владимира Путина.

Подробности об атаке от Минобороны — в материале «Ъ».

Новости компаний Все