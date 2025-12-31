Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Минобороны показало схему уничтожения атаковавших резиденцию Путина БПЛА

Минобороны России опубликовало схему уничтожения беспилотников ВСУ, которые, по данным ведомства, «действовали в направлении резиденции» Владимира Путина. На схеме указано, что 41 дрон сбили в самой Новгородской области, 49 в Брянской области, еще один — в Смоленской области.

Фото: Минобороны России

Фото: Минобороны России

Об атаке на резиденцию господина Путина сообщил глава российского МИДа Сергей Лавров. По его словам, атака была осуществлена ночью 29 декабря. Кремль при этом отказался предоставить какие-либо улики, так как все дроны сбила система ПВО. США пообещали изучить разведданные об атаке. Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал ее «дичайшим терроризмом на государственном уровне».

Минобороны России раскрыло детали отражения атаки БПЛА на резиденцию Путина. Главное

Читать далее

Об атаке — в материале «Ъ FM» «В переговоры "влетели" БПЛА».

Новости компаний Все