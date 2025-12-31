Минобороны показало схему уничтожения атаковавших резиденцию Путина БПЛА

Минобороны России опубликовало схему уничтожения беспилотников ВСУ, которые, по данным ведомства, «действовали в направлении резиденции» Владимира Путина. На схеме указано, что 41 дрон сбили в самой Новгородской области, 49 в Брянской области, еще один — в Смоленской области.

Об атаке на резиденцию господина Путина сообщил глава российского МИДа Сергей Лавров. По его словам, атака была осуществлена ночью 29 декабря. Кремль при этом отказался предоставить какие-либо улики, так как все дроны сбила система ПВО. США пообещали изучить разведданные об атаке. Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал ее «дичайшим терроризмом на государственном уровне».

