Лавров рассказал о попытке ВСУ атаковать резиденцию Путина 91 беспилотником

Вооруженные силы Украины ночью 29 декабря предприняли попытку атаковать 91 беспилотником резиденцию президента Владимира Путина в Новгородской области. Все беспилотники были уничтожены. Разрушений на земле нет. Об этом сообщил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сергей Лавров

Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Сергей Лавров

Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

Подобные «безрассудные действия» со стороны Украины, отметил господин Лавров, не останутся без ответа. Объекты для ответных ударов и время их нанесения уже определены, добавил министр. Вместе с тем он отметил, что российская сторона не намерена выходить из переговорного процесса с США по Украине, но пересмотрит свою позицию.

«При этом мы не намерены выходить из переговорного процесса с США. Вместе с тем, учитывая окончательное перерождение преступного киевского режима, перешедшего к политике государственного терроризма, переговорные позиции России будут пересмотрены», — заявил Сергей Лавров.