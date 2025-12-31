Минобороны опубликовало кадры примененного для атаки резиденции Путина БПЛА

Начальник расчета с позывным «Гром» продемонстрировал украинский беспилотный летательный аппарат «Чаклун-В», сбитый при отражении атаки ВСУ на резиденцию президента Владимира Путина в Новгородской области. Кадры со сбитым беспилотником опубликовала пресс-служба Минобороны России.

Начальника зенитных ракетных войск ВКС России генерал-майор Александр Романенков на брифинге 31 декабря сообщил, что ВСУ атаковали резиденцию президента 91 беспилотником. Они были запущены с территорий Сумской и Черниговской областей.

Как сообщил господин Романенков, атака была целенаправленной, тщательно спланированной и носила эшелонированный характер. В ее отражении участвовали зенитные ракетные комплексы, мобильные огневые группы и средства РЭБ. Разрушений на земле нет. Ущерба резиденции не допущено.