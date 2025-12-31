Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Минобороны России раскрыло детали отражения атаки БПЛА на резиденцию Путина. Главное

Минобороны раскрыло маршрут дронов Украины, атаковавших резиденцию Путина

Минобороны России раскрыло детали отражения атаки на резиденцию президента Владимира Путина в Новгородской области, которую предприняли ВСУ с 28 на 29 декабря. По данным ведомства, украинские беспилотники были запущены с территорий Сумской и Черниговской областей, пострадавших и разрушений нет, ущерба резиденции не допущено. Главные заявления Минобороны — в подборке «Ъ».

  • Киевский режим с 28 на 29 декабря предпринял попытку атаки с применением БПЛА дальнего действия по резиденции Путина.
  • Войска ВКС РФ вскрыли факт воздушной атаки около 19:20 мск.
  • Киев запускал БПЛА с территорий Сумской и Черниговской областей.
  • ВСУ направили 91 беспилотник для атаки на резиденцию Владимира Путина над территориями Брянской, Смоленской, Тверской и Новгородской областей.
  • Все БПЛА были уничтожены зенитными ракетными комплексами, мобильными огневыми группами и средствами РЭБ.
  • Над территорией Брянской области было сбито 49 БПЛА, над территорией Новгородской области — 41, над территорией Смоленской области — 1.
  • Террористическая атака Киева была целенаправленной, тщательно спланированной и носила эшелонированный характер.
  • В результате отражения атаки пострадавших и разрушений на территории РФ нет. Ущерба резиденции не допущено.

Фото: Минобороны России

Фото: Минобороны России

