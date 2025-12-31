Минобороны России раскрыло детали отражения атаки БПЛА на резиденцию Путина. Главное
Минобороны раскрыло маршрут дронов Украины, атаковавших резиденцию Путина
Минобороны России раскрыло детали отражения атаки на резиденцию президента Владимира Путина в Новгородской области, которую предприняли ВСУ с 28 на 29 декабря. По данным ведомства, украинские беспилотники были запущены с территорий Сумской и Черниговской областей, пострадавших и разрушений нет, ущерба резиденции не допущено. Главные заявления Минобороны — в подборке «Ъ».
- Киевский режим с 28 на 29 декабря предпринял попытку атаки с применением БПЛА дальнего действия по резиденции Путина.
- Войска ВКС РФ вскрыли факт воздушной атаки около 19:20 мск.
- Киев запускал БПЛА с территорий Сумской и Черниговской областей.
- ВСУ направили 91 беспилотник для атаки на резиденцию Владимира Путина над территориями Брянской, Смоленской, Тверской и Новгородской областей.
- Все БПЛА были уничтожены зенитными ракетными комплексами, мобильными огневыми группами и средствами РЭБ.
- Над территорией Брянской области было сбито 49 БПЛА, над территорией Новгородской области — 41, над территорией Смоленской области — 1.
- Террористическая атака Киева была целенаправленной, тщательно спланированной и носила эшелонированный характер.
- В результате отражения атаки пострадавших и разрушений на территории РФ нет. Ущерба резиденции не допущено.
Фото: Минобороны России