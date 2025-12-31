В Майкопе под навесом, обвалившимся под массой снега, погиб человек

В Майкопе погиб мужчина в результате падения на него навеса из-за большой массы скопившегося на нем снега. Об этом рассказал глава Адыгеи, где сегодня из-за непогоды был введен режим ЧС, Мурат Кумпилов.

Власти призвали жителей республики быть осторожными со скоплением масс снега на навесах и крышах и своевременно очищать их. Кроме этого случая, глава Адыгеи также сообщил о частичном обрушении кровли одного из магазинов бытовой техники. Хотя там обошлось без пострадавших.

Из-за аномального объема выпавшего снега в Майкопе, Майкопском, Гиагинском, Красногвардейском, Шовгеновском, Кошехабльском районах Адыгеи введен режим чрезвычайной ситуации. В Майкопе приостановлено движение городского транспорта. Оперативные службы занимаются расчисткой города от снега, на помощь им привлечена техника городских предприятий и организаций. Многие местные жители остались без света. Энергетики устраняют последствия стихии. На помощь им прибыли и специалисты из других регионов. Практически все объекты социальной сферы, где временно отсутствует энергоснабжение, подключены к дизельным электрогенераторам.

Власти Майкопа попросили автомобилистов до нормализации ситуации не использовать личный транспорт, не оставлять машины на проезжей части, убирать их с обочин и из парковочных карманов, чтобы техника могла работать быстрее и эффективнее.

Михаил Волкодав