Российский теннисист Даниил Сарксян сменил спортивное гражданство, и теперь выступает под флагом Армении. Об этом сообщается на сайте ATP.

Господину Сарксяну 19 лет, он родился в Перми, а в 16-летнем возрасте переехал за границу для тренировок в Академии Рафаэля Надаля. В его активе — два титула на турнирах ITF в парном разряде. В актуальном рейтинге ATP Сарксян занимает 1094-е место в одиночном разряде и 919-е — в парном.

Ранее в этом году спортивное гражданство сменили и несколько российских теннисисток. За Узбекистан решили выступать Камилла Рахимова, Мария Тимофеева и Полина Кудерметова, за Австрию — Анастасия Потапова.