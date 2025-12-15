Теннисистка Полина Кудерметова будет выступать за Узбекистан

104-я ракетка мира Полина Кудерметова со следующего сезона будет представлять Узбекистан на международных соревнованиях. Соответствующая информация появилась в профиле спортсменки на сайте Женской теннисной ассоциации (WTA).

Фото: Mike Frey / Imagn Images / Reuters Полина Кудерметова

Ранее о переходе под флаг Узбекистана объявили Камилла Рахимова (97-я в рейтинге WTA) и Мария Алексеева (143-я). 51-я ракетка мира Анастасия Потапова с 2026 года будет выступать за Австрию.

Полине Кудерметовой 22 года, она родилась в Москве. На ее счету нет титулов под эгидой WTA. В январе 2025 года теннисистка дошла до финала турнира WTA 500 в австралийском Брисбене, где уступила первой ракетке мира белоруске Арине Соболенко. Лучшим достижением Полины Кудерметовой на турнирах Большого шлема является выход во второй круг Wimbledon в 2025 году. Наивысшая позиция в рейтинга WTA — 54-я.

Таисия Орлова