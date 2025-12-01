Российская теннисистка Камилла Рахимова будет представлять Узбекистан

112-я ракетка мира Камилла Рахимова будет выступать на международных турнирах под флагом Узбекистана. Об этом сообщает пресс-служба Федерации тенниса Узбекистана.

«Семья Камиллы имеет связь с Узбекистаном: её мать Руфина Рахимова в юности входила в число сильнейших теннисисток своей возрастной категории и выступала за Узбекскую ССР. Эти семейные корни делают решение Рахимовой представлять Узбекистан особенно символичным»,— говорится в сообщении федерации.

Камилле Рахимовой 24 года. Она является уроженкой Екатеринбурга. На ее счету три титула Женской теннисной ассоциации (WTA) в парном разряде. На турнирах Большого шлема Рахимова трижды добиралась до третьего круга — US Open (2021), Roland Garros (2023), Wimbledon (2025). Наивысшая позиция теннисистки в рейтинге WTA — 60-я.

Таисия Орлова