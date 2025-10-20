Российская теннисистка Мария Тимофеева будет представлять Узбекистан

146-я ракетка мира Мария Тимофеева будет представлять Узбекистан на международных турнирах. Соответствующие данные отображаются в профиле спортсменки, опубликованном на сайте Женской теннисной ассоциации (WTA).

Фото: Yves Herman / Reuters

Марии Тимофеевой 21 год. Она родилась в Москве. На счету теннисистки один титул WTA в одиночном разряде — в 2023 году она стала победительницей турнира категории 250 в Будапеште. Лучшим достижением Тимофеевой на турнирах Большого шлема стал выход в четвертый круг Australian Open в 2024 году. Наивысшая позиция в рейтинге WTA — 93-я

С 2022 года российские теннисисты выступают на международных соревнованиях под нейтральным флагом.

Таисия Орлова