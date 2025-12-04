51-я ракетка мира Анастасия Потапова будет представлять Австрию

Анастасия Потапова, занимающая 51-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA), сообщила в своем Telegram-канале, что с нового сезона будет представлять Австрию на международных турнирах. Ранее она выступала за Россию.

«Рада сообщить, что мое заявление на получение гражданства одобрено правительством Австрии. Австрия — это место, которое я люблю и где чувствую себя как дома. <...> Я с гордостью объявляю, что с 2026 года буду представлять новую родину, Австрию, в своей профессиональной карьере»,— написала теннисистка.

Анастасии Потаповой 24 года. На счету теннисистки шесть титулов WTA (из них три в одиночном разряде). Лучшим достижением на турнирах Большого шлема является выход в четвертый круг Открытого чемпионата Франции (Roland Garros) в 2024 году. Также в 2016 году Анастасия Потапова стала победительницей юниорского Wimbledon, обыграв украинку Даяну Ястремскую. Наивысшая позиция теннисистки в рейтинге WTA — 21-я.

Таисия Орлова