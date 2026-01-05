Обращенные к государству

Российские суды в 2025 году конфисковали имущество экс-чиновников СКФО в рамках расследования коррупционных дел. Речь, в частности, об активах бывшего премьера Карачаево-Черкесии Владимира Кайшева на 42 млрд руб., экс-руководителя МРСК Северного Кавказа Магомеда Каитова на 14,3 млрд руб. и госсекретаря Дагестана Магомед-Султана Магомедова на более чем 500 млн руб.



Экс-премьер КЧР и 42 млрд рублей

В сентябре Никулинский районный суд Москвы конфисковал в пользу государства активы бывшего премьер-министра Карачаево-Черкесии Владимира Кайшева и экс-руководителя департамента минэкономразвития Игоря Храновского общей стоимостью свыше 42 млрд руб. по обвинениям в коррупции, вымогательстве и создании преступного сообщества.

У экс-главы правительства забрали сельскохозяйственное предприятие, молочный комбинат, транспортные средства и объекты недвижимости.

Владимир Кайшев родился в 1954 году в станице Суворовской Предгорного района Ставропольского края. Академик РАН, автор 195 научных работ, доктор экономических наук, почетный профессор Кубанского государственного технологического университета, Московской международной промышленной академии, заслуженный работник пищевой индустрии РФ, меценат. В 1981 году назначен директором «Горплодоовощиторга» в Черкесске. Вскоре вошел в состав руководства крупнейшего в стране тепличного комбината — совхоза «Южный» в Усть-Джегуте. В 1994-м Владимира Кайшева избрали гендиректором ОАО «Спиртзавод Минераловодский». В 1995 году был награжден орденом Орла за личный вклад в развитие экономики Кавминвод. В 1997-м вошел в состав парламента Ставропольского края. В 2000-м возглавил департамент пищевой, перерабатывающей промышленности и детского питания Минсельхоза России. В 2008 году Владимир Кайшев был назначен председателем правительства КЧР.

В августе прокуратура Ставропольского края направила в суд дело Владимира Кайшева, его брата Юрия, Игоря Храновского и бывшего гендиректора Пятигорского молочного комбината Константина Сухарева. Обвиняемым предъявили обвинения в организации преступного сообщества, краже из газопровода природного газа на сумму свыше 142 млн руб., мошенничестве в особо крупном размере, вымогательстве и превышении должностных полномочий.

По версии следствия, Владимир Кайшев и Игорь Храновский вымогали у руководителя завода по розливу минеральной воды «Новотерская целебная» 50% акций предприятия стоимостью более 1,1 млрд руб. Обвиняемые применяли угрозы и блокировали подъездные пути к заводу. Игорь Храновский также требовал у предпринимателя из Ингушетии 5 млн руб. за невмешательство в его деятельность и незаконно лишил одно из предприятий региона лицензии на добычу минеральной воды.

Владимиру Кайшеву и его брату инкриминируют незаконное приобретение в 2015 году сельскохозяйственных земель, кражу из газопровода около 20 млн кубометров газа для нужд подконтрольного санатория и поставку фальсифицированной молочной продукции на 3,3 млн руб. в государственные учреждения Ставропольского края.

В перечень конфискованного имущества вошли Пятигорский молочный комбинат, компания, управляющая Пятигорским ипподромом, завод минеральных вод и свыше 40 организаций. Кроме того, государству передали 67 земельных участков, 35 нежилых зданий, жилые дома в Московской области и на Ставрополье, квартиры и автомобили.

В ноябре Московский городской суд подтвердил решение о конфискации активов Игоря Храновского на 400 млн руб. Бывший чиновник лишился участка с домом на Рублево-Успенском шоссе, премиальных автомобилей, нежилого помещения и парковочного места в элитном комплексе столицы. При обыске у него изъяли 50 млн руб. наличными.

Магомед Каитов и миллиардные схемы

В июне Черемушкинский райсуд Москвы по иску Генпрокуратуры передал в собственность государства многоквартирный дом в санатории «Красные камни», построенный в результате коррупционной схемы с участием бывшего директора учреждения и экс-руководителя МРСК Северного Кавказа Магомеда Каитова.

В деле фигурируют экс-директор санатория «Красные камни» при Управлении делами президента Сергей Макаров, ООО «Центр управления активами» (ЦУА) и его владелец Магомед Каитов.

Магомед Каитов — бывший гендиректор Межрегиональной сетевой компании Северного Кавказа, которого СМИ называли «энергокоролем Кавказа». Он родился в Карачаево-Черкесии. В советский период проходил военную службу, затем трудился в совхозе. В начале 1990-х руководил ковровой фабрикой в республике. В 1993 году основал корпорацию «Камос», специализировавшуюся на выпуске шерсти, минеральной воды, спирта и водки. С 1995 года работал в энергетической отрасли. В 2006-м господин Каитов возглавил ОАО «МРСК» Северного Кавказа. Покинул должность в 2011 году после критики вице-премьера Игоря Сечина, который обвинил Магомеда Каитова в применении серых схем и получении персональных привилегий.

По версии следствия, в 2006 году Сергей Макаров без согласования с УДП заключил контракт с ЦУА на возведение девятиэтажного здания площадью около 4,9 тыс. кв. м на 86 квартир. Первоначально соглашение предусматривало передачу 19 жилых помещений сотрудникам санатория, остальные 67 — компании.

По данным прокуратуры, Сергей Макаров намеренно сократил долю жилплощади для работников санатория и инициировал выход учреждения из соглашения с выплатой компенсации в размере 4,7 млн руб. В итоге, компания получила права собственности на почти весь дом и смогла оформить аренду на земельный участок. Госучреждение было исключено из проекта и лишено прав на недвижимость.

Общая стоимость реализации проекта превысила 190 млн руб., а ущерб бюджету от коррупционных действий оценивается в более чем 355 млн руб. Рыночная стоимость объекта к настоящему времени превышает 1,5 млрд руб.

В ноябре 2024 года Кисловодский городской суд приговорил Сергея Макарова к трем годам лишения свободы за превышение должностных полномочий, однако освободил от наказания в связи с истечением срока давности.

В 2025 году Генпрокуратура подала несколько антикоррупционных исков к Магомеду Каитову. В июле Черемушкинский райсуд взыскал с него активы на 14,3 млрд руб. за незаконное обогащение в период руководства МРСК в 2006-2011 годах. В октябре Гагаринский районный суд Москвы обратил в доход государства имущество Магомеда Каитова на 337 млн руб., включая доли в уставных капиталах компаний и телекоммуникационные объекты

В отношении Магомеда Каитова возбуждено уголовное дело за создание преступного сообщества и хищение 5 млрд руб. Судебное разбирательство проводится без обвиняемого, поскольку он скрывается за границей.

Бизнес семьи Магомедова

В июне Советский районный суд Махачкалы удовлетворил антикоррупционный иск заместителя генерального прокурора и изъял в пользу государства нефтеперерабатывающий завод ООО «Дагестаннефтепродукт» (преобразованный в ООО «Каспетролсервис»). Предприятие принадлежало госсекретарю Дагестана Магомед-Султану Магомедову, а также его детям и родственникам.

Решение было принято спустя сутки после задержания Магомедова 25 июня по подозрению в хищениях. Он был задержан в Дагестане в рамках расследования уголовного дела о незаконной приватизации.

Магомед-Султан Магомедов родился 7 июля 1955 года в Махачкале, окончил Дагестанский государственный университет по специальности история, имеет степень кандидата экономических наук. Начинал карьеру на мебельной фабрике и автомобильной заправке. В 1989-1991 годах возглавлял Махачкалинское предприятие по обеспечению нефтепродуктами. С 1991 года руководил государственным предприятием «Дагнефтепродукт», которое приватизировал в 2005 году. Компания была преобразована в ООО «Каспетролсервис» с выручкой 770 млн рублей за 2024 год. Сын Магомедова Магомед возглавляет ООО «МСБ Холдинг», в которое входит «Каспетролсервис». Он также совладелец ООО «Дагнотех» — завода, перерабатывающего 97% нефти в республике. Политическую карьеру Магомед-Султан Магомедов строил в рядах «Единой России». В 2010-2013 годах председательствовал в Народном собрании Дагестана, затем стал депутатом регионального парламента. В 2021 году глава республики Сергей Меликов назначил его государственным секретарем, курирующим межведомственные связи и национальную политику. В 1991 году господин Магомедов основал футбольный клуб «Анжи». В 2008 году продал половину команды бизнесмену Игорю Яковлеву за 53 млн руб.

Согласно материалам дела, в республике действовало государственное объединение «Дагнефтепродукт» — единственный оператор по перевалке нефти в морском торговом порту Махачкала. В имущественный комплекс входили 67 земельных участков и свыше 360 зданий, включая трубопроводы, АЗС и резервуары.

Прокуратура установила, что Магомед-Султан Магомедов использовал связи и служебное положение для преобразования объединения в ОАО «Дагнефтепродукт» в 2005 году через Министерство имущественных отношений республики. При этом чиновник знал, что предприятие относится к федеральной собственности, а власти Дагестана не имеют права распоряжаться этим имуществом.

Располагая служебной информацией о предстоящих торгах по продаже 100% акций общества, Магомед-Султан Магомедов создал ООО «Дагестаннефтепродукт» и обеспечил его победу на аукционе. Однако денежные средства за ценные бумаги в бюджет не поступили.

Получив полный пакет акций, госсекретарь начал легализацию прав на активы бывшего госпредприятия путем их дробления, преобразования и передачи подконтрольным структурам. ООО «Дагестаннефтепродукт» переименовали в ООО «МСБ Холдинг», учредителями которого с 2020 года стали родственники и дети ответчика.

Процедура завершилась в 2021 году преобразованием ОАО «Дагнефтепродукт» в ООО «Каспетролсервис». На базе бывшего госпредприятия создали новые организации, включая нефтеперерабатывающие заводы ООО «Дагестанские новые технологии», ООО «Транс Тек» и ООО «Нефтепродуктснаб».

В сентябре «Ъ» сообщил, что Генпрокуратура России намерена обратить в доход государства более 50 объектов недвижимости, принадлежащих Магомед-Султану Магомедову и 16 его близким родственникам. Стоимость имущества, расположенного в Дагестане, Ставропольском крае и в престижных районах Москвы, по оценкам надзорного ведомства, превысила 500 млн руб.

