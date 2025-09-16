У экс-госсекретаря Дагестана хотят изъять имущество на 500 млн рублей

Генеральная прокуратура подала иск об изъятии в пользу государства 53 объектов недвижимости стоимостью свыше 500 млн руб., принадлежащих бывшему госсекретарю Дагестана Магомед-Султану Магомедову и 16 его родственникам. Рыночная стоимость имущества превышает 1 млрд руб., сообщает «Ъ».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: @magomedsultanmagomedov Фото: @magomedsultanmagomedov

Объекты расположены в Дагестане, Ставропольском крае и престижных районах Москвы — на Хорошевском шоссе у станции метро «Беговая», в Тетеринском переулке Таганского района и на улице Заморёнова в Пресненском районе.

С 1991 года Магомедов руководил дагестанским гособъединением «Дагнефтепродукт», занимавшимся обеспечением нефтепродуктами. После перехода на госслужбу в 1995 году он нарушил запреты на коммерческую деятельность, преобразовав предприятие в частное и переоформив доли на родственников.

В результате семья стала контролировать группу компаний, владеющую единственным на российском побережье Каспийского моря нефтеперевалочным комплексом. Через него осуществляется приемка и отгрузка нефти из Казахстана и Туркменистана для транспортировки в Европу. Капитализация компаний превышает 100 млрд руб., годовой доход составляет более 10 млрд руб.

26 июля Советский райсуд Махачкалы по иску Генпрокуратуры изъял в пользу государства доли в уставных капиталах ООО «Каспетролсервис», нефтеперерабатывающих заводов и управляющей компании.

Номинальными владельцами недвижимости в период с 2000 по 2023 год стали жена Магомедова Саният, сын Магомед, дочери Савдат, Галимат и Хаписат с мужьями, братья чиновника и их жены, а также сестры экс-госсекретаря. По данным прокуратуры, они легализовали активы, полученные от коррупционной деятельности.

Официальные доходы семьи не соответствовали приобретенному имуществу. Сам Магомедов в 2001-2023 годах заработал 25,5 млн рублей. Его жена до 2021 года доходов не имела, но купила шесть объектов недвижимости стоимостью почти 118 млн руб.

Дочь Хаписат Алпанаева с 2003 по 2015 год приобрела недвижимость на 49,2 млн руб. при доходах в 2011-2015 годах 15,7 млн руб. До 2011 года она доходов не имела вовсе.

Братья чиновника за 22 года заработали 6,8 млн руб. исключительно за счет активов «Дагнефтепродукта», но приобрели недвижимость на десятки миллионов рублей. Их жены и сестра Магомедова доходами не располагали, но также становились собственниками дорогостоящих объектов.

Прокуратура наложила обеспечительный арест на все заявленное к изъятию имущество.

Тат Гаспарян