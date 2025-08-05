Не в премьер некоторым

Бывший глава правительства Карачаево-Черкесии Владимир Кайшев предстанет перед судом по обвинению в организации и руководстве преступным сообществом. Вместе с ним на скамье подсудимых окажутся его родной брат Юрий Кайшев, а также Константин Сухарев — бывший глава принадлежащего Кайшевым Пятигорского молкомбината.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Владимир Кайшев возглавлял правительство КЧР с 2008 года по 2010-й

Фото: Сергей Михеев, Коммерсантъ Владимир Кайшев возглавлял правительство КЧР с 2008 года по 2010-й

Фото: Сергей Михеев, Коммерсантъ

Прокурор Ставропольского края Юрий Немкин утвердил обвинительное заключение по уголовному делу экс-председателя правительства Карачаево-Черкесской Республики Владимира Кайшева, его родного брата Юрия Кайшева, бывшего директора департамента социально-экономического развития СКФО Минэкономразвития Игоря Храновского и бывшего генерального директора Пятигорского молочного комбината Константина Сухарева. В зависимости от роли и степени участия они обвиняются в организации и руководстве преступным сообществом (ч. 3 ст. 210 УК РФ, Владимир Кайшев), краже из газопровода, совершенной организованной группой в особо крупном размере (ч. 4 ст. 158 УК РФ), мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ), вымогательстве (ч. 3 ст. 163 УК РФ), превышении должностных полномочий (ч. 3 ст. 286 УК РФ). Об этом во вторник, 5 августа, сообщила пресс-служба надзорного ведомства.

Владимир Кайшев возглавлял правительство КЧР с 2008 года по 2010-й. После этого ушел в бизнес. По данным «СПАРК-Интерфакс», сейчас вместе с братом Юрием он в равных долях владеет Пятигорским молкомбинатом (ПМК). Также является президентом международного союза греческих общественных объединений «Понтос».

СПРАВКА. Владимир Кайшев родился в 1954 году в станице Суворовской Предгорного района Ставропольского края. Академик РАН, автор 195 научных работ, доктор экономических наук, почетный профессор Кубанского государственного технологического университета, Московской международной промышленной академии, заслуженный работник пищевой индустрии РФ, меценат. В 1981 году назначен директором «Горплодоовощиторга» в Черкесске. Вскоре вошел в состав руководства крупнейшего в стране тепличного комбината — совхоза «Южный» в Усть-Джегуте. В 1994-м Владимира Кайшева избрали гендиректором ОАО «Спиртзавод Минераловодский». В 1995 году был награжден орденом Орла за личный вклад в развитие экономики Кавминвод. В 1997-м вошел в состав парламента Ставропольского края. В 2000-м возглавил департамент пищевой, перерабатывающей промышленности и детского питания Минсельхоза России. В 2008 году Владимир Кайшев был назначен председателем правительства КЧР.

Однако, по версии следствия, господин Кайшев фактически осуществлял руководство рядом крупных агропромышленных предприятий края. В целях расширения бизнеса бывший чиновник вместе со своим братом в 2015 году незаконно приобрел право собственности на сельхозземли.

Затем, отмечается в релизе, братья нелегально подключили здания подконтрольного Владимиру Кайшеву санатория к сетям ресурсоснабжающей организации. В результате было похищено около 20 млн куб. м природного газа на сумму свыше 142 млн руб., сообщает прокуратура.

Как рассказал «Ъ-Кавказ» источник в правоохранительных структурах региона, речь идет о санатории «Минеральные Воды — 2» в пос. Новотерский. Согласно данным «СПАРК-Интерфакс», бенефициар ООО «Минеральные Воды — 2» — Евгений Куделя, компания с 2023 года в процессе банкротства. Как уверяет источник, имущественный комплекс предприятия принадлежит экс-супруге Владимира Кайшева Нурет Кайшевой, которая приобрела имущество в ходе банкротства старой государственной здравницы и далее сдавала его ООО.

Кроме того, обвинение считает, что Владимир Кайшев и глава департамента по вопросам СКФО Минэконоразвития РФ Игорь Храновский вымогали у руководителя одного из заводов по розливу минеральной воды (по данным источника — АО «Кавмининтер») 50% акций предприятия стоимостью более 1,1 млрд руб. Сообщается, что экс-глава правительства Карачаево-Черкесии якобы угрожал применить насилие к представителю завода и оказывал на него давление с помощью чиновника федерального министерства — через контрольно-надзорные органы. В частности, имело место перекрытие подъездных путей к предприятию.

Помимо этого в релизе говорится, что при участии Владимира Кайшева руководитель санатория заключил с одним из московских предприятий контракты на оказание санаторно-курортных услуг, но обязательства эти в полном объеме исполнены не были, а организации причинен ущерб на сумму свыше 27 млн руб.

Также господин Кайшев обвиняется в том, что вместе с генеральным директором ПМК они похитили около 3,3 млн руб. при поставке фальсифицированных молочных продуктов в госучреждения Ставрополья. Согласно сведениям «Ъ-Кавказ», претензии у правоохранителей возникли в связи с поставкой продукции комбината Пятигорской детской больнице и некоторым детсадам края.

Игорю Храновскому из департамента по СКФО Минэкономразвития РФ правоохранители, помимо прочего, вменяют вымогательство у предпринимателя из Ингушетии 5 млн руб. «за невоспрепятствование развитию его деятельности». Также экс-чиновника обвиняют в том, что, превышая свои должностные полномочия, он незаконно лишил одно из предприятий Ставрополья лицензии на добычу минеральной воды. Ранее «Ъ» рассказывал, что в ноябре 2024 года суд изъял его имущество в доход РФ.

Уголовное дело направлено в Минераловодский суд. Однако, по данным «Ъ-Кавказ», скорее всего правоохранители будут ходатайствовать о передаче дела в другой суд вне кавминводского региона в связи со статусом и связями обвиняемых.

Параллельно Никулинский суд Москвы сейчас рассматривает гражданский иск Генпрокуратуры об обращении в доход РФ имущества в связи с нарушением антикоррупционного закона, предъявленный к самому Владимиру Кайшеву, его бывшей жене Нурет, брату Юрию, дочери Елене, ООО «Понтос плаза» и возглавлявшей его племяннице Ирине Леоновой, а также директору по развитию УК UPRO GROUP Артему Мачульскому.

По данным «Ъ», речь идет об обращении в доход государства Пятигорского молочного комбината, ООО «Елизавета — минеральные воды», ООО «Насиб» (компания, управляющая Пятигорским ипподромом), 40% агрофирмы «Село им. Г. В. Кайшева», 35 нежилых зданий и сооружений, 67 земельных участков, жилых домов в Подмосковье и Ставропольском крае, а также квартир и машин. Стоимость активов оценивается в 41 млрд 955 млн 636 тыс. 908 руб.

Михаил Волкодав