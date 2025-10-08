С сына ставропольского миллиардера Каитова взыскали более 300 млн рублей

Гагаринский районный суд Москвы 8 октября удовлетворил антикоррупционный иск Генпрокуратуры России к бывшему руководителю ОАО «Межрегиональная сетевая компания Северного Кавказа» Магомеду Каитову и его партнерам по бизнесу — Даниилу Лысенко, сыну председателя Арбитражного суда Ставропольского края Ларисы Лысенко, и Андрею Жаркову и взыскал с них в доход государства ООО «Русмаркет», а так же обязал выплатить 337 млн руб. Об этом сообщает «Ъ».

В суде установлено, что компания, зарегистрированная на Даниила Лысенко и Андрея Жаркова, использовалась для обналичивания доходов холдинга Магомеда Каитова. В этот холдинг вошли энергетические компании Ставропольского края. Их ежегодная выручка достигала 35 млрд руб., а валовая прибыль — 20 млрд руб.

Черемушкинский суд Москвы по решению от 28 июля конфисковал акции компаний, входящих в холдинг, как имущество, нажитое коррупционным путем. Позже выяснилось, что в состав этого холдинга, который фактически контролировал электросетевую систему Ставропольского края, входило московское ООО «Русмаркет».

Организацию Магомед Каитов использовал для приумножения коррупционного имущества путем захвата земельных участков и установки на них вышек связи для последующей сдачи в аренду операторам мобильной связи. Прибыль от организации Магомед Каитов выводил в теневой оборот, в том числе с помощью Даниила Лысенко.

Господину Лысенко в бизнес-структурах Магомеда Каитова выплатили зарплату в размере 27,6 млн руб. Кроме того, на счета соответчика из неустановленных источников поступило 63 млн руб.

Кроме этого, прокуратура представила суду документы, свидетельствующие о том, что ООО «Русмаркет» оплачивает личные расходы Даниила Лысенко на гостиницы, рестораны и алкоголь.

Средства, которые обналичивались через ООО, направлялись за границу, где скрывается от уголовного преследования Магомед Каитов.

Наталья Белоштейн