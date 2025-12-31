Лукашенко: Путин отверг идею ударить «Орешником» по «центрам принятия решений»

Президент России Владимир Путин отверг предложение ударить по «центрам принятия решений» после того, как был впервые применен «Орешник». Об этом рассказал белорусский президент Александр Лукашенко.

Господин Лукашенко считает, что у России есть возможности для нанесения удара по резиденции президента Украины Владимира Зеленского. «Когда применили в первый раз "Орешник", некоторые горячие головы (мне Путин рассказывал, мы обсуждали) предлагали ему: вот по этим террористам и так далее надо нанести второй удар, а то и по центрам принятия решений. Путин категорически с порога отверг эту идею»,— утверждает белорусский президент (цитата по БЕЛТА).

Александр Лукашенко считает, что в ходе российско-украинского конфликта «так сложилась ситуация», что ни одна из сторон не атаковала первое лицо другой стороны. Атаку на резиденцию господина Путина он назвал «дичайшим терроризмом на государственном уровне».

Об атаке на этой неделе сообщил глава российского МИДа Сергей Лавров. По его словам, атака была осуществлена ночью 29 декабря. Сегодня Минобороны РФ показало предполагаемые обломки одного из сбитых дронов. По данным российской стороны, в общей сложности был задействован 91 БПЛА, их все сбили. США пообещали изучить разведданные об атаке.

