В переговоры «влетели» БПЛА

Дональд Трамп подтвердил, что узнал о налете беспилотников на резиденцию Владимира Путина лично от российского президента. Власти сообщили об инциденте менее чем через сутки после переговоров лидеров Украины и США. Глава Белого дома назвал действия Киева «плохим развитием событий», но добавил, что Вашингтон «проясняет ситуацию». Первым об атаке БПЛА на резиденцию Владимира Путина в Новгородской области сообщил глава МИД Сергей Лавров, уточнив, что инцидент произошел в ночь на 29 декабря.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Stringer / Reuters Фото: Stringer / Reuters

Позже Владимир Путин рассказал о налете Дональду Трампу в ходе телефонного разговора. Как сообщил помощник российского президента Юрий Ушаков, Трамп был «шокирован» действиями Киева. Отвечая на вопросы журналистов, сам американский лидер заявил, что сейчас не время для подобных нападений:

«Я про это не знал, если честно, только сейчас услышал об этом. Это было бы очень плохо, мне это совсем не нравится. Мне рассказали об этом. И знаете кто? Президент Путин. Да, именно он мне рассказал об атаке на свою резиденцию. Не забывайте, я остановил поставки Tomahawk и не хотел, чтобы все кончилось именно этим. Сейчас очень чувствительный момент, неправильно так поступать».

В ходе телефонного разговора Владимир Путин заявил Дональду Трампу, что после налета беспилотников Москве придется пересмотреть свою позицию по урегулированию конфликта на Украине. При этом Россия будет и дальше плотно работать с американскими партнерами по поиску путей достижения мира, заверил помощник Владимира Путина Юрий Ушаков. Может ли атака БПЛА повлиять на мирное урегулирование конфликта? И как изменится позиция Москвы? На эти вопросы “Ъ FM” ответил президент фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов: «Есть две переменные. Первая — это официальная позиция Вашингтона. Вторая — сугубо военная. Российская сторона сегодня подчеркивает, что она сдерживает себя, а если делать это перестанет, то может как-то максимально развернуть военные действия. В то же время у экспертов нет четкого мнения, действительно ли это так, или все-таки Россия уже действует на грани своих максимальных возможностей. Наверное, об этом тоже будут идти споры. Позиция Трампа обычно меняется один раз в два-три дня, наверняка очередной цикл смены позиции может произойти. Другое дело, как всегда, в его случае непонятно, будет ли эта смена окончательной. Скорее всего, нет».

В свою очередь, президент Украины Владимир Зеленский отверг причастность Киева к атакам на резиденцию Владимира Путина. Он отметил, что заявления Москвы связаны с прошедшими 28 декабря переговорами лидеров Украины и США во Флориде. Там главной темой обсуждений стал мирный план из 20 пунктов, который украинский лидер предложил ранее. Дональд Трамп отметил, что документ согласован на 95%. Впрочем, накануне Зеленский вновь публично отказался от вывода войск с Донбасса, заявив, что это противоречит Конституции. Кроме того, он пообещал уйти из власти после завершения конфликта. По его словам, сейчас для Киева самое главное — добиться «справедливого мира». Существенных изменений в политике США по отношению к Киеву из-за атаки не произойдет, полагает преподаватель Дрексельского университета Сергей Костяев: «Администрация Трампа раза два приостанавливали поставку разведданных для Украины и помощь, выделенную Байденом. Но во всех случаях выступали лидеры сенатского большинства, которые единогласно говорили, что долгосрочная политика Соединенных Штатов заключается в поддержке Киева. К тому же у Трампа сейчас намного меньше рычагов воздействия, чем было у его предшественника, потому что при Байдене Америка напрямую выделяла деньги из федерального бюджета. Сейчас никакой прямой помощи от Соединенных Штатов нет, а Европа на днях проголосовала за выделение €90 млрд в течение двух лет в поддержку Украины и ее экономики. В том числе эти деньги пойдут на покупку американского оружия, поэтому я не думаю, что Трамп с его политикой будет запрещать компаниям в США его продавать».

Как заявлял глава Белого дома по итогам встречи с Владимиром Зеленским, остались еще одна-две ключевые проблемы, которые необходимо решить. Однако мир на Украине стал значительно ближе, а переговоры находятся в финальной стадии, отмечал президент США. С этой оценкой соглашались и в Кремле. Однако мировые СМИ отмечали, что прорыва на прошедшей встрече не произошло. У Вашингтона и Киева до сих пор нет единой позиции по ключевому территориальному вопросу.

Леонид Пастернак