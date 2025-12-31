США изучат разведданные об атаке беспилотников на резиденцию Путина

Для Вашингтона неясно, действительно ли Украина атаковала резиденцию президента Владимира Путина с помощью БПЛА, заявил постоянный представитель США при НАТО Мэттью Уитакер. По его оценке, со стороны Киева было бы «немного бестактно» пытаться совершить подобное нападение, когда конфликт подходит к заключению мирного соглашения.

«Мы собираемся докопаться до сути с помощью разведданных. Для меня самое важное это то, что говорит разведка США и наших союзников — произошла эта атака на самом деле или нет»,— заявил господин Уитакер в интервью Fox Business.

По утверждению Минобороны России, Вооруженные силы Украины попытались атаковать резиденцию Владимира Путина в ночь на 29 декабря в Новгородской области. Для этого, по заявлению ведомства, Украина использовала 91 беспилотник. Президент США Дональд Трамп заявил, что очень разозлился, узнав об операции ВСУ.