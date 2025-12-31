Лукашенко назвал атаку на резиденцию Путина терроризмом

Президент Белоруссии Александр Лукашенко прокомментировал атаку БПЛА на резиденцию Владимира Путина. Господин Лукашенко назвал это терроризмом.

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«Это дичайший терроризм — на самом высоком государственном уровне. Если это так, как это сейчас преподносится... И я думаю о том, кому это надо?!» — сказал белорусский президент, слова которого приводит Telegram-канал «Пул первого».

По данным МИД России, ночью 29 декабря ВСУ атаковали резиденцию господина Путина, был задействован 91 БПЛА. Кремль при этом отказался предоставить какие-либо улики атаки, так как все дроны сбила система ПВО. Атаку осудили президент Таджикистана Эмомали Рахмон и МИД ОАЭ. США пообещали изучить разведданные об атаке.

