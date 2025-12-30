МИД ОАЭ осудил атаку ВСУ на резиденцию Путина

Попытка атаки дронов на резиденцию президента России Владимира Путина представляет собой угрозу безопасности и стабильности. Об этом сказано в заявлении МИД Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ).

Министерство решительно осудило нападение на резиденцию российского президента. «МИД подтвердил солидарность ОАЭ с президентом Российской Федерации, а также с правительством и народом России. Министерство вновь подчеркнуло непоколебимое неприятие ОАЭ всех форм насилия, направленных на подрыв безопасности и стабильности»,— отметили в дипведомстве.

Об инциденте вчера рассказал глава российского МИДа Сергей Лавров. По его словам, ночью 29 декабря ВСУ атаковали резиденцию президента России с помощью 91 беспилотника. Все БПЛА были уничтожены, разрушений нет. МИД РФ обвинил Украину и страны Запада в попытке сорвать переговоры. Президент США Дональд Трамп заявил, что очень разозлился из-за информации об атаке. Поддержку России выразили власти Никарагуа.