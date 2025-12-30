Песков: Россия ужесточит позицию по переговорам после атаки на резиденцию Путина

У атаки ВСУ на резиденцию президента РФ Владимира Путина будут дипломатические последствия, заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков. По его словам, Россия ужесточит свою переговорную позицию, но как именно, он уточнять не стал.

Господин Песков не считает, что у атаки «должны быть какие-то улики», так как все дроны были сбиты системой ПВО. «Дипломатические последствия этих действий режима будут заключаться в ужесточении переговорной позиции Российской Федерации»,— сказал представитель Кремля во время пресс-колла.

При этом Дмитрий Песков заверил, что Россия не выходит из переговорного процесса и продолжит диалог — прежде всего, с американской стороной. Он отметил, что диалог президентов России и США остается доверительным. «Подобные провокации (Украины.— "Ъ")... не способны пошатнуть этот уровень доверительного диалога между двумя президентами»,— добавил он.

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что ночью 29 декабря ВСУ атаковали резиденцию президента России с помощью 91 БПЛА. Президент США Дональд Трамп сказал, что очень разозлился из-за информации об атаке. Ее также осудил МИД ОАЭ, а премьер-министр Индии Нарендра Моди выразил обеспокоенность из-за атаки и призвал сосредоточиться на урегулировании российско-украинского конфликта.

