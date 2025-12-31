Президент Таджикистана осудил атаку БПЛА на резиденцию Путина

Президент Таджикистана Эмомали Рахмон провел телефонный разговор с Владимиром Путиным. Господин Рахмон осудил атаку с применением БПЛА на резиденцию российского президента.

«Особо было подчеркнуто, что подобные действия, угрожающие государственным объектам и безопасности руководства страны, неприемлемы и препятствуют переговорному процессу, направленному на достижение мира и стабильности»,— сообщила пресс-служба президента Таджикистана.

В ходе беседы лидеры двух стран положительно оценили развитие двустороннего сотрудничества, а также поздравили друг друга с наступающим новым годом.

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что ночью 29 декабря ВСУ атаковали резиденцию президента России с помощью 91 БПЛА. Кремль не считает, что у атаки «должны быть какие-то улики», так как все дроны сбила система ПВО. Атаку осудил МИД ОАЭ, а премьер-министр Индии Нарендра Моди выразил обеспокоенность. США изучат разведданные об атаке.

