Моди выразил обеспокоенность из-за атаки ВСУ на резиденцию Путина

Премьер-министр Индии Нарендра Моди заявил, что «глубоко озабочен» информацией об атаке ВСУ на резиденцию президента России Владимира Путина. Господин Моди призвал сосредоточиться на урегулировании российско-украинского конфликта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Премьер-министр Индии Нарендра Моди

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Премьер-министр Индии Нарендра Моди

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«Текущие дипломатические усилия представляют собой самый жизнеспособный путь к прекращению боевых действий и достижению мира. Мы призываем все заинтересованные стороны оставаться сосредоточенными на этом пути и избегать любых действий, способных навредить процессу»,— написал Нарендра Моди в соцсети X. Его комментарий приводится на английском и русском языках.

Глава МИД РФ Сергей Лавров вчера заявил, что ночью 29 декабря ВСУ атаковали резиденцию президента России. Был задействован 91 беспилотник, их все уничтожили. МИД РФ обвинил Украину и страны Запада в попытке сорвать мирные переговоры. Президент США Дональд Трамп сказал, что очень разозлился из-за информации об атаке. Ее также осудил МИД ОАЭ.