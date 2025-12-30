Лавров заявил о «террористической сущности» Украины после атаки 29 декабря

Глава МИД России Сергей Лавров поблагодарил иностранные государства, которые осудили попытку Украины атаковать резиденцию президента РФ Владимира Путина в Новгородской области. Министр иностранных дел заявил, что атака «подтвердила террористическую сущность группы лиц, незаконно удерживающих власть в Киеве».

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

«Уверен, что расистская сущность киевского режима и цинизм опекающих его внешних спонсоров хорошо видны добропорядочным членам мирового сообщества»,— следует из сообщения Сергея Лаврова. По его мнению, без «прекращения всей этой преступной политики» Украины невозможно урегулирование российско-украинского конфликта.

Господин Лавров утверждает, что западные страны, в том числе Германия, Франция и Великобритания, поддерживают украинскую власть «для реализации анонсированных ими планов подготовки новой агрессии» против России.

По данным Минобороны России, ВСУ пытались атаковать резиденцию российского президента в ночь на 29 декабря с помощью 91 беспилотника. Атаку осудили в том числе в ОАЭ, Казахстане и Индии. Президент США Дональд Трамп говорил, что очень разозлился, узнав о произошедшем.