Путин созвонился с президентом Казахстана Токаевым

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с казахстанским коллегой Касым-Жомартом Токаевым. Во время беседы стороны обменялись поздравлениями с наступающим праздниками и обсудили вопросы двусторонних отношений.

Президент России Владимир Путин (слева) и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Президент России Владимир Путин (слева) и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев

Касым-Жомарт Токаев осудил попытку атаки ВСУ на госрезиденцию Владимира Путина в Новгородской области. Накануне о ней сообщал глава МИД РФ Сергей Лавров.

При обсуждении двусторонней повестки господа Токаев и Путин подтвердили договоренности, достигнутые во время визита президента Казахстана в Москву в ноябре 2025 года.

Незадолго до этого российский президент созвонился с коллегой из Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым. Тот также возмутился попытке удара ВСУ по резиденции Владимира Путина, назвав действия Украины безрассудными и террористическими.