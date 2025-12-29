Минобороны России рассказало об отражении атаки ВСУ на резиденцию Путина

Прошлой ночью силы ПВО России отразили атаку ВСУ на резиденцию президента Владимира Путина в Новгородской области. Над регионом было сбито 18 БПЛА до 7:00 мск, еще 23 — с 7:00 до 9:00. Об этом заявило Минобороны России.

Над Брянской областью было уничтожено 49 БПЛА, летевших в направлении Новгородской области. Еще один дрон при отражении атаки прошлой ночью был сбит над Смоленской областью. Всего украинская армия использовала 91 ударный беспилотник, следует из пресс-релиза военного ведомства.

Глава МИД России Сергей Лавров сообщал, что разрушений в результате атаки нет, о пострадавших не сообщалось. Объекты для ответных ударов и время их нанесения уже определены, добавил министр.