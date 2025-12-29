Трамп заявил, что очень разозлился из-за атаки ВСУ на резиденцию Путина

Президент США Дональд Трамп сообщил, что очень разозлился, узнав об атаке ВСУ на резиденцию президента России Владимира Путина в Новгородской области. Господин Трамп добавил, что получил информацию лично от российского коллеги.

Фото: Jonathan Ernst / Reuters Дональд Трамп

Фото: Jonathan Ernst / Reuters

«Мне это не понравилось. Это нехорошо. Сейчас неподходящее время для этого. Одно дело — атаковать, потому что они атакуют. Другое дело — атаковать его дом. Я очень разозлился из-за этого»,— сказал американский президент журналистам во время встречи с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху (трансляцию вел NBC News)

По данным Минобороны России, ВСУ применили 91 беспилотник при атаке на резиденцию прошлой ночью. Часть дронов была уничтожена над Новгородской областью, часть — над Брянской и один — над Смоленской. Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что объекты для ответных ударов и время их нанесения уже определены.