Главные новости к утру 30 декабря

США уничтожили «крупный объект» на территории Венесуэлы, который использовался для перевозки наркотиков, заявил президент Дональд Трамп. По данным CNN, портовое сооружение было атаковано еще в начале месяца.

Вакцину от вируса папилломы человека планируется внести в национальный календарь прививок в России в 2027 году, сообщил глава комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов. Таким образом препарат станет бесплатными для россиян.

Москва в сентябре направила Вашингтону предложение начать диалог о создании системы гарантий безопасности для России. В Москве считают, что основой для обсуждений могут послужить проекты соглашений, переданные США и европейским государствам еще в 2021 году, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров.

В Московской области нашли тела двух девушек, в убийстве которых обвиняется 46-летний местный житель. Раскрыть убийства помог малолетний сын подозреваемого.

Латвия завершила строительство заграждений на границе с Россией. Общая протяженность барьера теперь составляет 280 км.