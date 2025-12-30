Сын «Богородского маньяка» помог раскрыть убийства молодых нянь

Малолетний сын 46-летнего жителя Подмосковья, обвиняемого в убийстве двух девушек и других насильственных преступлениях, помог раскрыть преступления отца. Необходимую для следствия информацию от него получили благодаря профессиональной работе специалистов-психологов СКР, которые смогли наладить с ребенком доверительный контакт.

Об этом сообщила пресс-служба СКР. В ведомстве не уточнили ни возраста мальчика, ни того, какую именно информацию он предоставил следователям. Также там не раскрыли, как складывается жизнь ребенка после задержания отца.

Погибшие работали у обвиняемого нянями. Их тела были спрятаны на территории его домовладения. Останки одной из жертв обнаружили в компостной яме на глубине двух метров, труп другой девушки нашли в колодце, сообщили накануне в СКР.

Своих жертв он преимущественно искал на сайте объявлений, подбирая нянь для своего ребенка, считает следствие. Двух других девушек, также работавших на обвиняемого, но которые смогли спастись из его дома, он заставлял употреблять наркотики. Свою супругу он избивал, подвергал сексуальному насилию и также склонял ее к использованию запрещенных веществ, заявляют в СКР.