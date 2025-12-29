Трамп заявил, что США уничтожили «крупный объект» в Венесуэле

На прошлой неделе США уничтожили «крупный объект» в Венесуэле в рамках кампании по борьбе с наркокартелями. Об этом заявил американский президент Дональд Трамп в интервью WABC.

Фото: Jessica Koscielniak / Reuters

«Мы только что вывели из строя — не знаю, читали вы или видели, — у них есть большой завод или крупное предприятие, откуда они отправляют грузы, знаете, откуда прибывают корабли. Две ночи назад мы вывели его из строя. Так что мы нанесли им очень сильный удар»,— сказал Дональд Трамп в интервью, опубликованном 26 декабря. Президент не уточнил, о каком конкретно объекте в Венесуэле идет речь.

Если атака, о которой говорит Дональд Трамп, официально подтвердится, она станет первым известным наземным ударом в рамках кампании США по борьбе с наркотиками в Венесуэле, отмечает NBC News.

25 декабря Дональд Трамп анонсировал начало наземных операций против наркокартелей в Латинской Америке. До этого на протяжении нескольких месяцев США атаковали суда в Карибском море. По утверждению американской стороны, они причастны к наркоторговле. 19 декабря президент заявил, что не исключает проведение военной кампании США против Венесуэлы.

